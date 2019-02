Sprachlich fit in den Urlaub

Rechtzeitig zur Reisezeit bietet die Volkshochschule Kreis Kronach Sprachkurse für Reiselustige an. Bei den Kursen "Spanisch für den Urlaub" und "Italienisch für den Urlaub" erhalten die Teilnehmer ein Grundgerüst für verschiedene Alltagssituationen wie zum Beispiel "Sich vorstellen", "Zahlen und Zeiten", "Im Hotel", "Beim Einkaufen", "Unterwegs in der Stadt". Die Kurse sind für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen. Der Spanisch-Kurs beginnt am Montag, 11. März, 18 Uhr, umfasst zwölf Abende und findet in der VHS-Geschäftsstelle, Rodacher Straße 2a, Besprechungsraum, statt. Der Italienisch-Kurs beginnt am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, umfasst zehn Abende und ist im Evangelischen Mesnerhaus, Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 2. Anmeldungen bei der Volkshochschule, Tel. 09261/6060-0, oder www.vhs-kronach.de. red