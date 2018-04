Sprachkurse geben Pflegekräften Selbstbewusstsein

Insgesamt 15 Mitarbeiter der sieben Pflege-Einrichtungen der Carl-von-Heß'schen Sozialstiftung haben am Projekt Alpha-Grund teilgenommen. Das ist ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das vom bbw Schweinfurt begleitet wird. Ziel ist es, die Grundbildung gering qualifizierter Erwerbstätiger zu fördern.

Während 33 Unterrichtseinheiten innerhalb von rund zehn Wochen lernten die Teilnehmer besser Deutsch sowie Fachbegriffe aus dem Bereich der Pflege. "Wir konnten die Teilnehmer beim Erstellen von Pflegeberichten, in Sachen Datenschutz, bei der Kommunikation in einem Notfall, aber auch in Konflikt-Gesprächen sowie vielen weiteren Themen fortbilden", berichtet Jenny Schultes, freiberufliche Dozentin für Pflegeberufe im Schweinfurter Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw). In Rollenspielen wurde zudem die Kommunikation mit Ärzten und Angehörigen optimiert.

"Jeder Teilnehmer war beim Rollenspiel einmal dran. Währenddessen sind alle mit so viel Elan dabei gewesen: Da wurde sogar das Telefonklingeln nachgestellt", berichtet Jenny Schultes. "Noch am gleichen Tag hatten wir einen Notfall in unserem Haus. Dank der Schulung und mit Hilfe des Leitfadens konnte ich genau richtig handeln und damit mein Selbstvertrauen stärken", berichtet Ramchand Lalwani, Pflegefachkraft im Seniorenzentrum Waldenfels.



Kommunikation mit Ärzten

"Unsere Mitarbeiter gaben mir als Rückmeldung, dass sie vor allem ihr Selbstbewusstsein in der Kommunikation mit Ärzten und Angehörigen stärken konnten. Das ist auf den Ausbau ihrer sprachlichen Fähigkeiten zurück zu führen. Alpha-Grund ist gerade für fachlich sehr gut qualifizierte Mitarbeiter mit sprachlichen Defiziten ein gelungenes Projekt", erklärt Manuela Manger, leitende Qualitätsmanagerin der Carl-von-Heß'schen Sozialstiftung.

"Mit der Teilnahme am Projekt Alpha-Grund ist die Carl-von-Heß'sche Sozialstiftung Vorreiter in Bayern, denn bisher hat im Freistaat noch kein Unternehmen aus dem Bereich Pflege daran teilgenommen. Eine Fortsetzung des Projektes sei in jedem Fall geplant, erklärt Nicole Hromadka, Projektbeauftragte Alpha-Grund des bbw Schweinfurt. red