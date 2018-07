Sprachkurse für den Sommerurlaub

red



Wer im August ein Urlaubsziel mit spanischer Landessprache ansteuert, hat jetzt noch die Möglichkeit für einen schnellen, aber gründlichen Einstieg in die spanische Sprache. Unter dem Begriff "Sommerkurs" bietet die VHS unter anderem Spanisch A1 an. Der Intensivkurs für Anfänger beginnt am Montag, 9. Juli, und findet drei Wochen lang jeweils von Montag bis Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Löwenstraße 15 statt. Ab Herbst gibt es Anschlusskurse zur Vertiefung. Wer lieber seine Englischkenntnisse auffrischen möchte, ist im folgenden Intensivkurs richtig, der für Teilnehmer ohne oder mit nur sehr geringen Kenntnissen geeignet ist. Englisch A1 beginnt ebenfalls am Montag, 9. Juli, und findet drei Wochen lang jeweils von Montag bis Freitag von 18 bis 19.30 Uhr in der Löwenstraße 15 statt. Anmeldungen sind unter 09561/8825-0 oder online www.vhs-coburg.de möglich.