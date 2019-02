Im Kolping-Bildungswerk am Wilhelmsplatz 3 beginnt am Donnerstag, 14. Februar, ein neunteiliger Sprachkurs "Spanisch für Anfänger". Der Kurs findet jeweils donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr statt und richtet sich an Interessenten ohne Vorkenntnisse, die lernen wollen, einfache Situationen des Alltags sprachlich zu bewältigen. Anmeldung unter Tel. 0951/519470 oder www. kolpingbildung.de. red