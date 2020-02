Sprachen bei der VHS

Ob als Einstieg oder Auffrischung in einer Weltsprache wie Englisch oder Spanisch, ob zur Vorbereitung für den nächsten Urlaub in Schweden oder Italien, oder auch, um mit Latein in die Welt der Antike einzutauchen: Die Volkshochschule Bamberg Stadt bietet im Frühjahrssemester mit ihren rund 160 Kursen für 19 Sprachen wieder ein umfangreiches Programm für alle. Zur Orientierung und für die passende Auswahl der Sprachkurse werden folgende Beratungstermine (ohne Anmeldung) im Alten E-Werk angeboten: am Dienstag, 18. Februar, jeweils 18 Uhr, für Englisch (Großer Saal), Französisch (Raum 016) und Spanisch (Raum 014). Bei diesen Beratungsterminen besteht auch Gelegenheit zu einem Einstufungstest. Für alle anderen Sprachen gibt es Informationen beim Programmbereichsleiter (Thomas Riegg, Telefon 0951/87-1104, oder persönlich zu den Besuchszeiten). Die Kurse beginnen mehrheitlich in der ersten März-Woche. red