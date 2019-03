Sprache in der Montessori-Schule

Sprechen - das kann doch jeder! Sprache näher zu betrachten und bewusst einzusetzen, fällt vielen schon schwerer. Besonders das Thema "Grammatik" wird in der Montessori-Pädagogik so veranschaulicht, dass der Umgang mit Sprache für Kinder selbstverständlich wird. Ein Infoabend am Mittwoch, 20. März, soll einen Einblick in die verschiedenen Lernbereiche des Deutschunterrichts an der Montessori-Schule geben. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Montessori-Schule Forchheim, Egloffsteinstraße 33. Referentinnen sind die beiden Montessori-Pädagoginnen Gardis Schneider, Julia Eisele. red