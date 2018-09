Sprach- und Hörrohr für Matthias Beck

In gleich drei Gottesdiensten stellte sich der neue Gemeindereferent des Seelsorgebereichs Banzer Stift - Bad Staffelstein - Lautergrund, Matthias Beck, den Gläubigen in der Stadtpfarrkirche vor. Er tritt die Nachfolge von Pastoralreferenten Josef Ellner an.

Beck freut sich auf seine neue Aufgabe und darauf, die Gemeinde näher kennenzulernen. Kernthema des Gottesdienstes um 10.30 Uhr, den Pfarrer Georg Birkel zelebrierte, war die Frage "Wer bin ich denn, wer bist du? Anhand einer russischen Matroschka-Puppe zeigte Birkel auf, dass das Innerste, der Kern, das Wichtigste ist. Außerdem stellte der Pfarrer die Frage "Für wen halten die Leute mich?" Die ganze Predigt war somit auf das Kennenlernen des neuen Gemeindereferenten ausgerichtet.

Matthias Beck gab einen kurzen Abriss seines bisherigen Lebens. In Baiersdorf bei Erlangen aufgewachsen, spürte er bald, wie wichtig ein lebendiges Gemeindeleben wie in seiner Heimatgemeinde St. Josef ist. Allerdings führte ihn sein erster Beruf nicht in die Kirche, denn er arbeitete anfangs als Erzieher. Nachdem Beck ein Studium in Religionspädagogik in Eichstätt absolviert hatte, wurde er zuletzt sieben Jahre im Seelsorgebereich Unteres Haßlachlachtal bei Kronach eingesetzt. Der 37-Jährige sieht sich als Bindeglied zwischen Gemeinde und Kirche und freut sich auf seine neuen Aufgaben.

Pfarrer Georg Birkel begrüßte den neuen Mitarbeiter und überreichte ihm ein Sprachrohr aus Metall, das man umgedreht auch als Hörrohr benutzen kann. Das schöne Wetter ließ es zu, im Anschluss an den Gottesdienst bei Kaffee, Kuchen und Getränken mit dem Gemeindereferenten noch ins Gespräch zu kommen. thü