Sprach-Kurse bei Kolping beginnen

Für Sprachbegeisterte, die erste Grundkenntnisse erlangen möchten, bietet das Kolping-Bildungswerk Bamberg folgende Kurse an: Französisch für Menschen 50 Plus - Anfänger, ab Donnerstag, 23. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr; Italienisch für Menschen 50 Plus - Anfänger, ab Montag, 27. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr; Französisch für Anfänger, ab Dienstag, 28. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr; Englisch für Anfänger, ab Mittwoch, 29. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr; Spanisch für Menschen 50 Plus - Anfänger, ab Mittwoch, 29. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr. Die Kurse umfassen insgesamt jeweils neun Termine. In den Ferien finden keine Kurse statt. Nähere Infos und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470. red