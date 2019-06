Sportzentrum wird eingeweiht

Das Lauf- und Walkingzentrum des TSV Rossach ist fertiggestellt. Dieses einmalige Projekt, das durch eine Gruppe von Schülern des Gymnasiums Ernestinum initiiert wurde, wird nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren für die Benutzung durch die Öffentlichkeit freigegeben. Seit Februar 2017 plante das Team in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Gemeinde Großheirath die Strecken, die Ausschilderung und die Anlage eines Start- und Zielbereichs auf dem Sportgelände des TSV-Rossach. Es entstanden vier Strecken im Gemeindebezirk Großheirath und dem Banzer Wald im Landkreis Lichtenfels. Dabei sammelten die Schüler durch Spenden die finanziellen Mittel und akquirierten externe Partner, die dieses Vorhaben tatkräftig unterstützen. Nur durch die Mithilfe dieser konnte das Sportzentrum entstehen, das nachhaltig das sportliche Angebot im südlichen Landkreis Coburg erweitert und so der Gesundheitsförderung der Bevölkerung dient, heißt es in einer Pressemitteilung.

Feierliche Eröffnung ist am Samstag, 29. Juni, um 11 Uhr am Sportgelände des TSV Rossach (Altenbanzer Weg, 96269 Großheirath). An diesem Tag können zusammen mit einem Guide die Strecken erkundet werden, und zwar nach folgendem Schema: 7.30 Uhr ist Start an der Strecke "Keltenkurs" (15 Kilometer), um 8.30 Uhr geht es an der Strecke "Wibachtramp" (zehn Kilometer) los, um 9 Uhr an der Strecke "Tontour" (7,5 Kilometer) und um 9.30 Uhr an der Strecke "Itzwiesenway" (fünf Kilometer). red