Garitz vor 17 Stunden

Sportverein richtet Sonnwendfeier aus

Der Sportverein Garitz veranstaltet am Freitag, 21. Juni, sein Sonnwendfeuer auf dem Festgelände am Sportplatz in der Seestraße. Festbetrieb ab 19 Uhr. Bei Dunkelheit wird das Feuer entzündet. sek