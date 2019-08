Der SV und die SG Rothhausen richten am kommenden Sonntag, 1. September, und Montag, 2. September, die Kirchweih in Rothhausen aus. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11 Uhr gibt es Mittagessen, und um 15 Uhr spielt der TSV Rothhausen/Thundorf II gegen die Spielgemeinschaft DJK Kleinbardorf/TSV Bad Königshofen II. Am Montag ist das Schützenhaus ab 17 Uhr geöffnet, ab 17.30 Uhr wird Kesselfleisch angeboten. sek