Sportverein organisiert Straßenweinfest

Der Sportverein VfR 27 Sulzthal organisiert am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Juli, das traditionelle Straßenweinfest. Der Dorfplatz mit Markthalle, Brunnenstube und Holzbackofen hat sich in den Vorjahren als Festplatz für das Weinfest bewährt. Auftakt ist am Samstag, 7. Juli. Ab 19 Uhr spielen zum Festbetrieb die Steyrtaler Musikanten mit dem Sulzthaler Trompeter Michael Heinlein. Am Samstag und Sonntag heizt das Backhausteam den Holzbackofen an, und es gibt den "Eär- und Zwiebelplootz", außerdem ist an beiden Tagen die Kaffeebar geöffnet. Am Sonntag, 8. Juli, beginnt der Festbetrieb mit dem Frühschoppen, es wird ein festliches Mittagessen angeboten und für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 16 Uhr Manni. Zum Festausklang am Montag, 9. Juli, findet ab 14.30 Uhr der Seniorennachmittag statt, ab 19 Uhr spielen die Sulzthaler Musikanten. Als Spezialität gibt es wie in den Vorjahren Sulzthaler Forellen. Außerdem wird die Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder mit Weinprinzessinnen erwartet.