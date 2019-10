Der Turn- und Sportverein richtet am Sonntag, 13. Oktober, ab 11.30 Uhr sein Kirchweihessen im Sportheim aus. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verein um Vorbestellung bis Montag, 7. 10., durch Eintragung in die Liste im Sportheim, unter Tel.: 0175/685 80 99, 09725/1530 oder per Mail an tsv_oerlenbach@gmx.de sek