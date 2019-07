Sportverein feiert sein 90-Jähriges

Der SV Frensdorf feiert mit einer Veranstaltungsreihe sein 90-jähriges Bestehen. Höhepunkt wird eine "blau-gelbe Nacht" am 20. Juli sein. Mit über 800 Mitgliedern zählt der SV Frensdorf zu den größten Vereinen in der Großgemeinde Frensdorf.

Der "Anpfiff" zur Geburtstagsfeier war bereits am gestrigen Sonntag mit einem Jubiläums- Freiluftgottesdienst am Sportgelände sowie Mittagessen und Fußballspielen.

Abteilungen stellen sich vor

Unter dem Motto "Sport, Spiel und Spaß" stellen sich die einzelnen Abteilungen des SV Frensdorf dann am Samstag, 6. Juli, vor. Beginn ist um 14 Uhr am Sportgelände am Failsberg. Kinderschminken, Dosenschießen, Schwammwand, Glücksrad und Pferdekutschenfahrt sollen für Abwechslung sorgen.

Wolfgang Reichmann kommt

Die Sportwoche vom 15. bis 19. Juli steht ganz im Zeichen des Juniorenfußballs. Die Feierlichkeiten enden am Samstag, 20. Juli. So lädt der SV ab 14 Uhr zu einem Kleinfeldturnier ein. Des Weiteren werden an diesem Tag ab 17.30 Uhr langjährige Mitglieder in der Frensdorfer Schulturnhalle geehrt. Anschließend steigt gegen 19.30 Uhr die "blau-gelbe Nacht" mit Wolfgang Reichmann. Die Aftershowparty mit DJ Herakles startet gegen 22 Uhr. red