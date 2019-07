Sportverein feiert Gründungsjubiläum

Der Sportverein Waizendorf feiert am Wochenende vom 12. bis 14. Juli sowie am 20. Juli sein 50-jähriges Bestehen. Das Festprogramm beginnt am morgigen Freitag mit einem fränkischen Abend mit dem Kabarettisten Wolfgang Reichmann und dem Duo "Beeder und Maddias" mit fränkisch handgemachter Musik. Am Samstag findet ein Festkommers mit Vereinsehrungen statt. Alleinunterhalter Bernhard Hartmann wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst mit der Band "Leuchtfeuer". Danach findet ein Weißwurstfrühschoppen auf der Terrasse statt. Um 11.30 Uhr stellt sich die B-Jugend mit einem Einlagespiel gegen die SG Strullendorf vor. Eine Hüpfburg soll die Kinder unterhalten. Das sportliche Programm beginnt am Freitag, den 19. Juli. Die Fußballer aller Altersklassen sind aufgerufen, sich das DFB-Fußballabzeichen abnehmen zu lassen. Weiter geht es am Samstag, 20. Juli. Um 14 Uhr spielt die Reservemannschaft gegen die SpVgg Froschbachgrund-Mittelberg, um 16 Uhr die erste Mannschaft gegen den Nachbarn SpVgg Stegaurach. Ein bunter Abend mit der Band "Crowd und Room" beschließt die Feierlichkeiten. red