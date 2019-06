Sportverein ehrt Gründungsmitglieder

Der SV Mittelehrenbach feiert in diesem Jahr sein 40. Gründungsjubiläum. Für verdiente und langjährige Mitglieder gab es vorab einen eigenen Ehrungsabend im Vereinsheim.

Vorsitzender Andreas Potzner freute sich über den gut besuchten Ehrungsabend. Unter den Teilnehmern waren zahlreiche Jubilare, Ehrenmitglieder, Gründungsmitglieder und Ehrengäste. Besonders freute er sich über die Anwesenheit von Landrat Herrmann Ulm (CSU) und Bürgermeister Florian Kraft (FW). Solch eine Vereinstreue finde man nicht alle Tage, meinte Potzner. Gleich 80 Mitglieder wurden beim Ehrungsabend für 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, wobei einige der zu Ehrenden nicht anwesend sein konnten und deshalb zu einem späteren Zeitpunkt ihre Auszeichnung bekommen.

Bemerkenswert ist, dass der Verein seit seiner Gründung nur vier Vorsitzende hatte. Davon führte allein Oswald Pieger 25 Jahre den Verein. "Wir sind unseren altgedienten Pionieren dankbar für das eingebrachte Lebenswerk und so manch guten Ratschlag. Viele davon haben dem SV Mittelehrenbach über die Jahrzehnte ein Gesicht gegeben", sagte Potzner. In seiner Rede führte der Vorsitzende die Gäste auf einen spannenden Streifzug durch 40 Jahre ereignisreiche und vielseitige Vereinsgeschichte. "Wir wollen heute nicht nur Einzelne ehren, sondern alle die, die vor 40 Jahren den Verein im Gasthaus Oßmann mitgegründet haben", kündigte Potzner an. Der Dank gehe an all die Frauen und Männer, die den Verein 1979 aus der Taufe gehoben haben, und an diejenigen, die seither bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, sei es im Vorstand, als Kassier, Schriftführer, Betreuer oder Platzwart.

In vier Jahrzehnten hat sich viel getan, so erfolgte der Umbau der ehemaligen Raiffeisenhalle zum Vereinsheim, der Bau des Sportplatzes und der sportliche Aufstieg 2005 in die Kreisklasse. Viel Geld wurde in den Verein investiert. "Der Sportverein hat in dieser Zeit nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebt", sagte Andreas Potzner. Auch wenn der demografische Wandel den Verein vor immer neue Herausforderungen stelle, sollte der Blick in die Zukunft positiv sein, erklärte Bürgermeister Florian Kraft in seinem Grußwort.

So war der Zusammenschluss mit dem FC Concordia Leutenbach ein wichtiger Schritt, die sportliche Zukunft beider Vereine zu sichern. Landrat Herrmann Ulm unterstrich die Bedeutung der Vereine und ihre Arbeit: "Wenn Mitglieder und Sportler ihrem Verein auch noch nach vier Jahrzehnten die Treue halten, beweist dies, dass man sich in seinem Verein wohlfühlt und sich mit ihm identifiziert."

Vom 5. bis 7. Juli findet ein Gemeindesportwochenende der SG SV Mittelehrenbach/FC Concordia Leutenbach am Sportgelände Mittelehrenbach statt. Karl Heinz Wirth