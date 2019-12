Sportverband zeichnet Lisa Heil aus Kirchaich aus

Der Bayerische Landessportverband (BLSV) hat bei einer Gala in München herausragende Persönlichkeiten mit dem BLSV-Ehrenamtspreis für 2019 gewürdigt. Die Auszeichnung ging an Personen, die sich mit besonders großem Engagement und viel Herzblut für ihren Verein und für das Thema "Ehrenamt im Sport" verdient gemacht haben. Ein Preis ging an Lisa Heil aus Kirchaich.

Neben sieben Preisträgern in der Kategorie Bezirksehrenamtliche(r) des Jahres wurden drei Sieger in den Kategorien Innovation, Jugend und Inklusion ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Sonderpreis für sein soziales Engagement, wie der Sportverband weiterhin mitteilte.

Die Preisverleihung wurde im bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales in München von Schirmherrin und Sozialministerin Kerstin Schreyer sowie BLSV-Präsident Jörg Ammon vorgenommen. Im Beisein von weiteren hochrangigen Gästen aus Politik und Sport lobten sowohl die Sozialministerin als auch der BLSV-Präsident die herausragende Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft. Ministerin Kerstin Schreyer: "Unsere bayerische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich Menschen füreinander einsetzen. Jeder Zweite in Bayern, der älter ist als 14 Jahre, übt ein Ehrenamt aus. Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so viele Menschen hätten, die sich ehrenamtlich einsetzen."

In der Kategorie BLSV-Ehrenamtspreis Jugend ist Lisa Heil (DJK Kirchaich) die Preisträgerin für Unterfranken. red