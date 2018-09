Sporttag der Generationen

Zum ersten Mal findet am Sonntag, 30. September, von 13.30 bis 17 Uhr ein Mehrgenerationensporttag in der Dreifachturnhalle an der Friedenslinde statt. Eingeladen zu der Mitmachaktion "Bewegung in Gemeinschaft für jedes Alter" des Landkreises sind alle Interessierten. Die Vereine halten ein breites Angebot an Aktivitäten zum Ausprobieren vor. Mit Trampolinspringen, Trommeln auf Pezzibällen, Tischtennis, Kardio-Tennistraining, Fußball-Torwandschießen, Ringen, Karate, Tanzen und Turnen an verschiedenen Geräten und Gehen mit dem Alterssimulationsanzug ist viel geboten. Die Square-Dance-Gruppe tritt um 15 Uhr in der Turnhalle auf. red