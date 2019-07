Sportschützenverein feiert Schützenfest

Der Sportschützenverein Nüdlingen veranstaltet am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, sein Schützenfest. Beginn ist am Samstag um 15.30 Uhr mit einem Standkonzert auf dem St. Marcel-Platz, anschließend werden die Schützenkönige abgeholt. Ab 18.30 Uhr herrscht Festbetrieb am Schützenhaus. Um 20 Uhr finden die Königsproklamation und die Preisverteilung des Dorfpokalschießens statt. Ab 20.30 Uhr unterhalten die "Schnitthappy's" mit Livemusik. Das Fest setzt sich am Sonntag ab 10 Uhr fort, die Preisverteilung des Vereinspokalschießens ist um 16 Uhr. Ab 17 Uhr umrahmen "The King Creole" den Ausklang. Ein Fahrdienst bringt Gäste vom Dorfplatz zum Schützenhaus und zurück. sek