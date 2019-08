Sportplakette für Wolfgang Röckelein

Mit der Verdienstplakette in Silber des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) hat Kreisvorsitzender Carsten Joneitis im Rahmen des 90-jährigen Vereinsjubiläums der Spielvereinigung Germania Ebing Wolfgang Röckelein ausgezeichnet.

Die Sportorganisation würdigt die Verdienste des Unternehmers. Die Unterstützung des Familienunternehmens Röckelein hat in Ebing schon lange Tradition. Wolfgang Röckelein unterstützte den Verein materiell wie auch ideell auf verschiedenste Art und Weise und hat sich damit um den Sport verdient gemacht, so Joneitis in seiner Laudatio. red