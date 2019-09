Sportliche Akzente setzte das Kerwa-Bobbycar-Rennen: Membacher nehmen den Sieg mit

Die "4. Bobbycar-Meisterschaft der Ortsburschen" startete am Freitagnachmittag mit sechs Teams und den kleinen Flitzern: Die Straße vor der Sportgaststätte wurde zum Hockenheimring. Wieder mit dabei die Kerwaburschen aus Kosbach, Hannberg, Membach und Dechsendorf. Auch die Heßdorfer Ortsburschen und die SpVgg schickten ein Team ins Rennen, es mussten drei Durchgänge absolviert werden.

Die Membacher ließen in diesem Jahr nichts anbrennen und holten sich bei der Bobbycar-Meisterschaft den Titel. Die sechs Teams, mit jeweils zwei Fahrern und einem Anschubser, gingen in der Waldstraße an den Start und hofften, das Ziel an der Einfahrt zur Talstraße zu erreichen.

Entlang der Strecke herrschte richtige Rennatmosphäre, die Kurve war wie bei der Formel 1 mit Reifen abgesichert und in der Zielgeraden ein Parcours aufgebaut. Die zahlreichen Zuschauer entlang der Bobbycar-Rennstrecke wurden per Lautsprecher über Platzierungen und gefahrene Zeiten informiert.

Natürlich hatten die Teilnehmergruppen neben ihrer Mannschaft auch Fans dabei, die sich im Fahrerlager drängten und ihre Fahrer anfeuerten. Gewertet wurde neben den Zeiten auch Geschicklichkeit. Drei Disziplinen mussten die "Rennfahrer" absolvieren. Beim ersten Durchgang ging es um Schnelligkeit, und bereits da trennte sich die Spreu vom Weizen. Zuletzt ging es noch um eine Platzierungsfahrt. Als Sieger wurden die Membacher gefeiert, gefolgt von den Heßdorfer Ortsburschen. In einem spannenden Lauf siegten schließlich die Ortsburschen aus Hannberg gegen Kosbach und holten den dritten Platz. Es war eine Gaudi für die zahlreichen Zuschauer und natürlich auch für die Ortsburschen der teilnehmenden Gemeinden.