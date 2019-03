Sportlich und zupackend

Katharina (Kathi) Oßmann feierte im Familienkreis ihren 85. Geburtstag. Die gebürtige Ziegelerdenerin kam durch ihr Ehe mit Helmut Oßmann nach Weißenbrunn und engagiert sich hier seit Jahrzehnten in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich. Sie packt nicht nur noch mit an, wenn es erforderlich ist, sondern übernimmt auch heute noch Verantwortung in Vorstandspositionen.

Beim Obst- und Gartenbauverein ist sie seit 2005 in der Vorstandschaft als Ausschussmitglied tätig. Auch im Fremdenverkehrsverein und Frankenwaldverein gehört sie seit vielen Jahren der Vorstandschaft an.

Im TSV Weißenbrunn ist sie seit über 55 Jahren aktive Sportlerin. Neben dem Wandern gehört zu einen der größten Hobbys der Jubilarin das Schwimmen. Fast täglich schwimmt sie noch im Crana Mare einige Bahnen und ist zudem seit über 45 Jahren Mitglied im Schwimmverein Kronach. Auch im Seniorenclub und im Frauenkreis engagiert sich die agile Jubilarin. Sie hält auch das Haus des Obst- und Gartenbauvereins in Ordnung.

Große Freude macht ihr ohnehin die Gartenarbeit. Im eigenen Garten hat sie für die Eigenversorgung Salate, Gemüse, Kräuter, Beeren und sogar Kartoffeln im Selbstanbau. Bürgermeister Egon Herrmann gratulierte und dankte im Namen der Gemeinde Weißenbrunn für das vielfältige ehrenamtliche Engagement. Pater Maximilian Kray schloss sich im Namen der katholischen Kirchengemeinde mit Glück- und Segenswünschen an. Aus dem Familienkreis gehörten die beiden Töchter Christa Gampert und Helga Penzel sowie vier Enkelkinder und zwei Urenkel zu den ersten Gratulanten. eh