Sportlich und organisatorisch bewährt

In der Dreifachturnhalle des Gymnasiums Ebern haben die unterfränkischen Karatemeisterschaften stattgefunden. Ausrichter war das Karate-Dojo Untermerzbach mithilfe vieler freiwilliger Unterstützer. Dutzende Besucher fanden sich in der Halle ein, um Zuschauer des Kampfspektakels zu sein. Auch in sportlicher Hinsicht war dieser Tag ein großer Erfolg für das Karate-Dojo Untermerzbach. Mit acht Gold-, 14 Silber- und fünf Bronzemedaillen lagen die Untermerzbacher im Medaillenspiegel nur knapp hinter dem Verein Unsu Mömlingen.

Insgesamt 274 Starts aus über 22 Vereinen waren gemeldet und wurden über den Tag verteilt ausgetragen. Der Untermerzbacher Bürgermeister Helmut Dietz eröffnete die Veranstaltung als Schirmherr. Aus ganz Bayern waren Kampfrichter gekommen, damit drei Kampfflächen parallel bedient werden konnten.

Auch Sebastian Morgenroth aus Untermerzbach war als Kampfrichter und gegen Tagesende selbst als Kämpfer auf der Matte. Er holte sich in seiner Kumite-Kategorie souverän den Sieg. Wie er haben das Team der Leistungsklasse, bestehend aus Yannik Gemeinhardt, Tim Bartelmann und Patrick Schneider, sowie im Einzel Alexander Schmitt, Selina Schneider, Mira Schnabel, Laura Beland und Stella Gemmer Gold für Untermerzbach geholt.

Über Silber freuten sich Sophie Fenn, Moritz Brand, Nora Müller, Lea Schmidthammer, Yannik Gemeinhardt, Patrick Schneider, Tristan Schulz, Aron Müller, Benedikt Bartelmann und Falk Müller in den Kumite-Einzelkategorien. In den Mannschaftswettbewerben holte das Herrenteam mit Alexander Schmitt, Sebastian Morgenroth und Nick Müller ebenso Silber wie die Jugend/Junioren mit Aron Müller, Jannik Dinkel und Tristan Schulz. Die Mia Schnabel, Mira Schnabel und Selina Schneider gewannen im Teamwettkampf der Schüler den zweiten Platz. Bronze erkämpften sich Tim Bartelmann, Mia Schnabel, Laurenz Schnitzer und Jonas Krämer. Die Medaillen und Pokale überreichte bei der Siegerehrung der Ehrenvorsitzende Dietmar Renner. Die Trainer und der Dojo-Vorstand sind sehr stolz auf die Leistungen der Untermerzbacher, sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht. Das Trainerteam mit Andreas und Alexander Schmitt fährt Ende Februar mit einem Teil der Karateka zu den "Bayerischen" nach Waldkraiburg. red