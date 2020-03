Einen harmonischen Verlauf nahm die Jahresversammlung des ASC Eyrichs-hof im voll besetzten Vereinsheim. Vorsitzender Claus Schormann gab den Rechenschaftsbericht, bei dem er neben der schlechten sportlichen Situation (die Fußballer bilden aktuell das Schlusslicht in der Kreisklasse Coburg) auf die positiv verlaufenen Veranstaltungen zu sprechen kam. Er rügte jedoch im gleichen Atemzug den teils mangelnden freiwilligen Einsatz der Mitglieder bei Veranstaltungen. Er appellierte an die Mitglieder, sich mehr für den Verein zu engagieren, damit die Arbeit nicht immer an den gleichen Personen hängen bleibe.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: So führt weiterhin Claus Schormann das Regiment beim ASC, während Martin Suhr sein Stellvertreter ist. Die schriftlichen Arbeiten nimmt Christian Zirbik vor, während Florian Schmidt weiter als Kassier und Jugendleiter fungiert. Das Spielleiteramt obliegt Roman Rögner, während Ralf Deiniger, Markus Krell und Klaus Steinrichter die Beisitzer sind.

Höhepunkt der Jahresversammlung war die Ehrung der Gründungsmitglieder, die dem Verein schon 50 Jahre die Treue halten. Geehrt wurden Karl-Heinz Suckert, Erich Richter, Roland Weiher, Manfred Och, Erich Wlodkowski, Karl Pfadenhauer, Helmfried Walter, Gerhard und Walter Suckert, Adolf und Bernd Müller, Ingo Gärtner, Heinz Haubner, Karl Maurer, Volker Müller und Walter Pitterle. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde Andre Arnold gewürdigt.

Das 50. Vereinsjubiläum begeht der ASC an Pfingsten. Das Rahmenprogramm sieht auch Musik und Tanz vor. di