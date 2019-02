Sportlich gesehen dürfen sich viele freuen

Die Aktiven der Schützengesellschaft Ebersdorf (SGE) waren im letzten Jahr bis auf Bundesebene sportlich erfolgreich. Bei der Hauptversammlung ging Oberschützenmeister Torsten Spickmann näher darauf ein und konnte erfreut bekannt geben, dass in den Einzelwertungen Meistertitel errungen wurden und auch die Mannschaften gut seien. "Erste Plätze sind keine Seltenheit", führte Spickmann weiter aus.

Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe und Meisterschaften hatten die Schützenmeister Jürgen Franke und Lisa Eisenwiener zusammengefasst. Unter anderem traten Torsten Spickmann, Karin Eckardt und Karin Barth bei den deutschen Meisterschaften an. Die meisten Deputationen erfüllten Karin und Sigfried Eckardt (jeweils 23) sowie Horst Menzel (22) und Lisa Eisenwiener (21).

Das Luftpistolen-Team hat den Aufstieg von der Bayernliga in die Bundesliga verpasst. Derzeit belegt die Mannschaft den zweiten Platz. Zufrieden können die Mitglieder mit der konstanten Teilnehmerzahl des Hauptschießens sein. Demnach gilt es seitens der Schützengesellschaft Ebersdorf, die Deputationen zu erfüllen. Hier hofft der Oberschützenmeister auf rege Beteiligung. Dank sagte er Werner Renner, der nach vielen Jahren als Deputationswart ausscheidet. Dass in der SGE viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, spiegeln die vielen Veranstaltungen im geselligen Bereich wider. Hierzu zählen neben dem Schützenfest auch das Königsessen und die Weihnachtsfeier. Als Veranstaltungsort wird das Schützenhaus auch von anderen Vereinen für Feiern und Veranstaltungen genutzt. Auch wenn es hierfür manchmal zu Einschränkungen bei den Übungsabenden kommt, sind die Einnahmen für den Unterhalt des Hauses wichtig. Herbert König und einige Senioren bringen sich hier tatkräftig bei der Bewirtung ein. Vertreten war die Gesellschaft auch bei verschiedenen Festzügen.

Fest nur am Samstag

Obwohl es viele Anstrengungen rund um das Ausrichten des Schützenfestes als Volksfest gab, wurden diese von der Bevölkerung nicht so angenommen, wie erhofft. Des Weiteren wird es immer schwieriger, Personal und Mitarbeiter zu finden. Deshalb wurde beschlossen, das Schützenfest heuer nur am Samstag abzuhalten. Tags zuvor ist die Königsabholung.

Trotz sieben Neuzugängen wurde ein Mitgliederrückgang verzeichnet. Der Gesellschaft gehören 142 Personen an. Torsten Spickmann rief zur Mitgliederwerbung auf, ebenso appellierte er, sich zu engagieren, um Posten in den Ausschüssen besetzen zu können.

Kameras installieren

Diesen Appell unterstützt auch Schriftführer Georg Klug. Neben der Erneuerung der Alarmanlage erfolgten Reparaturen an den Ständen und Arbeiten an der Heizungsanlage, berichtete er. Heuer soll die Beleuchtung der Stände auf LED umgerüstet werden. Klug sagte, bei der Gemeinde sei ein Zuschussantrag hierfür gestellt worden. Des Weiteren sprachen sich die Anwesenden dafür aus, Überwachungskameras zur Verbesserung der Sicherheit zu installieren. Bürgermeister Bernd Reisenweber lobte die Mitglieder für ihren Einsatz und zollte für die sportlichen Leistungen Anerkennung. Er dankte der Familie Pazdera für die Bereitstellung der Festhalle für das Schützenfest.

Gleich mehrere langjährige Mitglieder konnten Ehrungen in Empfang nehmen. Als Bernd Stegner vor 50 Jahren eintrat, wurde er im selben Jahr Jugendkönig und konnte zahlreiche Orts- und Vereinsmeistertitel erringen. In der Gesellschaft übernahm er Verantwortung als Sportleiter, er trainiert Sohn und Enkel und packt bei Arbeits- und Festeinsätzen mit an. Ein Highlight sind seine Nikolausauftritte. Seit vier Jahrzehnten hält Monika Göhring die Treue und trug zu den Erfolgen der Damenmannschaften teil.

Genauso lange ist auch Georg Klug Mitglied. Seit Jahren bekleidet er das Amt des Schriftführers und übernimmt vielfältige schriftliche Aufgaben. Unter anderem erstellt er die jährliche Festschrift. Zuvor fungierte er als Schatzmeister und Jugendsprecher.

Karin Wittmann gehört der SGE seit vier Jahrzehnten an und ist eine langjährige aktive Gewehrschützin. 1979 trat auch Dittmar Wohlleben ein und übte in dieser Zeit verschiedene Posten aus. Seit 2009 ist er Haus- und Zeugwart und koordiniert bei den anstehenden Arbeitseinsätzen die Aufgaben.

Seit 25 Jahren halten Achim Annuszies, Jürgen Faber, Manfred Faber, Kurt Wittmann, Heiko Marx, Heiko Pohl, Bernd Schwesinger sowie Mario Baderschneider der SGE die Treue. Baderschneider ist ein überaus erfolgreicher Großkaliberschütze und kann viele Meisterschaftsteilnahmen und Siege in dieser Disziplin verbuchen. Unter anderem gehört er seit 25 Jahren in der Einzelwertung der Großkaliberschützen zu den Top-100 auf Bundesebene. Alexandra Kemnitzer