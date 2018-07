Sportlerkirchweih beim SVB

Am Wochenende startet wieder die traditionelle Sportlerkirchweih des SV Bieberbach am Bieberer Berg . Heute um 18.30 Uhr spielen zum Auftakt die Alten Herren der SG Bieberbach/Bärnfels gegen die Alten Herren des FC Thuisbrunn. Danach steigt ab 20.30 Uhr eine Ballermann-Party mit DJ Alex Estévez und Gogo-Girls. Am Samstag findet für die D-Junioren ab 13.30 Uhr der VR Soccer-Cup statt. Ab 16 Uhr spielen verschiedene Gaudi-Teams um einen Turniersieg. Ab 20.30 Uhr sorgt "DJ Beatsmasher" im Beach-Zelt für ausgelassene Stimmung. Ein sportliches Highlight wird am Sonntag das Einlagespiel des U17-Damen-Bundesligateams des 1. FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt mit Anstoß um 15.30 Uhr. Das Team des SVB versorgt die Gäste an allen Tagen. red