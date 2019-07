Sportlerkerwa beim SV Bieberbach

Heute startet die die Bieberbacher Sportlerkirchweih am Sportgelände. Der Freitag, 12. Juli, steht sportlich ab 18.30 Uhr im Zeichen der Alten Herren der SG Bieberbach gegen die SpVgg Neideck Muggendorf. Im Anschluss kommen im Festzelt die Freunde der Ballermannparty auf ihre Kosten mit Gogo-Tänzerinnen und "DJ Tobex". Am Samstag, 13. Juli, wird ein Turnier von sechs Gaudi-Mannschaften aus der Region im Kleinfeldformat gespielt. Abends ist dann wieder Beachparty im Festzelt mit "DJ Beatsmasher". Das Zelt präsentiert sich mit weißem Sand. Am Sonntag, 14. Juli, kann sich mittags kulinarisch im Sportheim gestärkt werden. Ab 13 Uhr startet die erste Runde im Toto-Pokal mit den Spielen SV Gößweinstein - ASV Michelfeld, SG Bieberbach/Wichsenstein - SpVgg Dürrbrunn/Unterleinleiter, SV Moggast - SV Pretzfeld. red