Sportler und Helfer geehrt

"Es ist ein gutes Gefühl, heute mit lauter Siegern zusammen zu sein", freute sich Bürgermeister Gerd Schneider beim diesjährigen Ehrungsabend für sportliche Leistungen und ehrenamtliches Engagement im Sitzungssaal des Memmelsdorfer Rathauses. Mehr als 30 Sportler, Mannschaften und engagierte Bürger konnte der Bürgermeister für ihre herausragenden Leistungen ehren.

Vereine und Einzelsportler aus allen Ortsteilen waren bei der Ehrung vertreten, die das musikalische Duo der Bamberger "Jazz Colors" mit Roland Kocina (Saxophon) und Norbert Schramm (Gitarre) feierlich umrahmte. "Die mehr als 60 Vereine in unserer Großgemeinde bieten eine bunte Vielfalt an Aktivitäten und Angeboten. Sie zeigen, was alles in Memmelsdorf möglich ist", hob Bürgermeister Schneider in seiner Begrüßungsrede hervor.

Geehrt wurden für ihre sportlichen Erfolge als oberfränkische beziehungsweise nordbayerische Meister die jungen Volleyballmannschaften des SC Memmelsdorf von der U12 bis zur U18. Christian Schwab erreichte im Triathlon in seiner Altersklasse für den SC Memmelsdorf sogar die Vize-Weltmeisterschaft und damit die Eintrittskarte für den Iron Man Triathlon in Hawaii.

B1-Junioren sind aufgestiegen

Die B1-Junioren vertraten den SV Memmelsdorf fußballerisch als Kreisligameister bei der Ehrung und sind damit in die Bezirksoberliga aufgestiegen.

Als Oberfränkische und Bayerische Meisterin und Deutsche Vize-Meisterin im Seniorenkegeln wurde Margarete Schrey für die Kegelabteilung des SV Memmelsdorf in Abwesenheit geehrt.

Als "Dauerseriensieger" titulierte der Bürgermeister die lange Riege der erfolgreichen Sieger vom Merkendorfer Sportschützenverein: Insgesamt dreizehn Gau- und Bezirksmeistern in allen Disziplinen vom Revolver bis zum Luftgewehr, im Einzel- und Mannschaftsschießen konnte der Bürgermeister gratulieren.

Der jüngste erfolgreiche Merkendorfer Schütze war Michael Vollmann, der mit gerade einmal zwölf Jahren die Vize-Gaumeisterschaft 2017 im Luftgewehr/Mannschaft gewann. Die weiteren erfolgreichen Sportschützen für Merkendorf sind Herbert Einwich, Stefan Geus, Alexander Griebel, Dominik Högler, Kira Jahnel, Melanie Moroskow, Georg Müller, Hannes Müller, Matthias Schott, Günther Schumm, Angela Ullrich und Florian Winkler. Als Einzelsportlerinnen siegten die Drosendorfer Schülerin Franca Saar im Ponyspringen, die sich unter anderem für die Teilnahme am Bundesnachwuchs-Championat beim Bundestrainier qualifizieren konnte, und die Studentin Lisa Rudel als bayerische Meisterin im Frauen-Hochsprung. "Mit Ihren sensationellen Erfolgen sind Sie herausragende Beispiele und Botschafter für das sportliche Ansehen unserer Gemeinde", dankte Bürgermeister Schneider allen Geehrten als Abschluss der sportlichen Ehrung.

Dank an Schulweghelfer

Neben der 80-jährigen Memmelsdorferin Paula Nüßlein würdigte Schneider im Nachgang das hervorragende und beispielgebende ehrenamtliche Engagement der insgesamt zehn Schulweghelfer in der Lichteneiche, Memmelsdorf und Merkendorf: Antje und Thorsten Bauer, Hugo Druck, Monika Hoffmann, Corinna Mehler-Schmitt, Petra und Peter Meyer, Simone Röhl und Daniela Sperl.

"Sie alle stellen sich frühmorgens bei Wind und Wetter für die Sicherheit unserer Kinder an die Straßen. Dafür können wir alle und vor allem auch unsere Familien in den Ortsteilen Ihnen gar nicht genug danken", lobte der Bürgermeister das Helfer-Team. Alle Schulweghelfer nannten die Begegnung und den Dank der Kinder als vorrangige Motivation für ihr Engagement und appellierten an alle Autofahrer für mehr Aufmerksamkeit und Rücksicht gegenüber unseren schutzbedürftigen Kindern und Senioren im Alltag. red