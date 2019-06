Sportler laden zur Kerwa

Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni, steigt die 10. Priesendorfer Sportlerkerwa auf den Sportanlagen des SV Priesendorf. Am Samstag findet das Gaudifußballturnier zur Ermittlung des Dorfmeisters statt. Der Tag klingt mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Open-Air-Gottesdienst am Sportplatz. Danach lädt der SVP zum Weißwurstfrühstück ein. Neben den Kinderfußballturnieren treten auch die SVP-Tanzgruppen und die Priesendorfer Zappelfrösche auf.

Großes Kinderprogramm

Höhepunkt ist wie jedes Jahr ein umfangreiches kostenlos nutzbares Kinderprogramm. Der SV Priesendorf hat keine Mühen gescheut und dafür gesorgt, dass Karussell, Frankenbähnle, Piratenrutsche, Schiffschaukel und verschiedene Hüpfburgen den Kindern zur Verfügung stehen. Auch ein Clown sorgt für gute Laune bei den Kindern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Start für den Jugendfußball ist um 11.30 Uhr und ab 12 Uhr beginnt der kostenlose Kerwabetrieb. red