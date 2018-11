Sportler des Jahres melden

Für den Sport-Empfang des Landkreises Bad Kissingen, der am Samstag, 6. April, ab 16 Uhr stattfindet, fordert das Landratsamt die Vereine auf, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2018 sowie Persönlichkeiten, die es verdienen, dass man ihnen den "Sport-Ehrenbrief" verleiht, zu melden.

Für die Sport-Ehrung müssen laut Beschluss des Sportbeirates folgende Kriterien erfüllt werden: Geehrt werden Sportler und Sportlerinnen, die im Landkreis wohnen oder für einen Landkreisverein tätig sind oder waren. Außerdem müssen sie eine der folgenden Leistungen bei Meisterschaften der Sportfachverbände des DOSB erbracht haben: Internationale Wettkämpfe (Berufung durch zuständigen Fachverband), Deutsche Meisterschaft (Platz 1 bis 6), Süddeutsche Meisterschaft (Platz 1 bis 4), oder Bayerische Meisterschaft (Platz 1 bis 3). Ehrungswürdig sind auch herausragende Leistungen, wie beispielsweise Unterfränkische Meisterschaften (Platz 1), wenn diese Meisterschaft der höchste Wettkampf in der entsprechenden Altersklasse ist.

Beim Sport-Empfang werden auch die "Sport-Ehrenbriefe" verliehen, mit denen verdiente Persönlichkeiten im Sport ausgezeichnet werden. Es solle eine mindestens 20-jährige Tätigkeit an führender Stelle im Verein oder Verband vorliegen. Bei den Vorschlägen sollten möglichst Frauen Berücksichtigung finden. Die Frage kommenden Sportler, Mannschaften und Persönlichkeiten sollen bis 25. Januar dem Landratsamt gemeldet werden. Ausschreibungsunterlagen und weitere Infos gibt es in der Außenstelle in Hausen und unter Tel.: 0971/801 70 12. red