Sportler ausgezeichnet

Am Freitagabend fand in der Aischtalhalle Höchstadt die Verleihung des Deutschen Sportabzeichens statt. Seit nunmehr 40 Jahren ist diese eine mittlerweile durchaus liebgewonnene Tradition.

Nach der Gründung des Höchstadter ESC 1978 durch Otto Oberndorfer, der auch das orangefarbene Emblem entwarf, und angeregt durch Egon von Stephani, dem "Sportpapst aus Erlangen" wurde 1979 zum ersten Mal in Höchstadt das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Gerlinde Bethke war von der ersten Stunde an mit dabei, ab 1981 stand sie der Abnahme des Sportabzeichens federführend vor. Maria Neudörfer, welche Bethke beim Kinderturnen kennenlernte, steht ihr seit 1992 als zweite Prüferin zur Seite.

"Maria, ich bin dir ganz, ganz dankbar", sagt Gerlinde Bethke bei ihrer Rede, "Wir sind mittlerweile seit 37 Jahren zusammen und waren nicht einmal verkracht. Das soll schon was heißen." Errang zuerst nur jeder für sich das Sportabzeichen, so können seit 1991 ganze Familien im Familienwettbewerb ihre vielleicht genetisch bedingte Sportlichkeit unter Beweis stellen. Als Ehrengäste des 40. Jubiläums sind der BLSV Kreisvorsitzende Walter Fellermeier, Kreisreferent Werner Böcklein sowie Bürgermeister Gerald Brehm geladen.

"Wenn der Kopf nicht stimmt, wäre die Mannschaft alleine", so Brehm über Gerlinde Bethke, welche er als ,Mutter des Breitensports' bezeichnete." Neben dem ECS und TSV Höchstadt weiß auch der TSV Lonnerstadt mit vielen sportlich Interessierten aufzuwarten, für welche Elke Reitz-Hoppe verantwortlich zeichnet.

Die diesjährige Verleihung vereinte die beiden Gemeinden. Bei den 60 Sportabzeichen im Bereich Jugend entfallen 18 auf Höchstadt und satte 42 auf Lonnerstadt, bei den 21 Sportabzeichen Männer und Frauen haben die Höchstadter mit 18 Sportlern die Nase vorn, auf Lonnerstadt entfallen in diesem Fall die restlichen drei.

Erinnerungen aufgefrischt

Im Anschluss an die Urkundenvergabe an die fleißigen Sportler trafen sich die Geehrten und Gäste im Foyer, wo Bethke Tafeln mit Zeitungsartikeln aus der Vergangenheit der Verleihung des Deutschen Sportabzeichens präsentierte. Bei einem Glas Sekt oder Saft wurden die alten Fotos in Augenschein genommen, auf denen sich so mancher wiedererkannte. Brehm selbst sinnierte kurz über den Verlust seiner Haarpracht, welche auf den frühen Bildern noch gut zu erkennen ist.

Über eine besondere Ehrung durften sich Wolfgang Götz für zehn, Karl Barth für 20 und Rainer Scheckenbach für 30 Wiederholungen des Sportabzeichens in Gold freuen. Beim Familienwettbewerb glänzten Angela und Hans Freudenberger mit ihren Töchtern Lisa und Laura, Andreas Kiehl mit Anica und Tobias, Ursula Krautblatter mit Selma und Paul sowie Reinhold Teufel mit Loren und Leni.

Zum ersten Mal Gold errangen: Leni Hanneder, Hannah Haak, Jana Hutterer, Florian Lepers, Emma Watzata, Vanessa Gruber, Lara Geist, Constantin Krafka und Fiona Beiergrösslein, bei den Großen waren das Andreas Kiehl und Roland Lange.

Über ihr allererstes Silber freuten sich: Leon Rost, Marie Puhmann, Moritz Gebhardt, Julian Kastl, Bryan Herrmann, Tobias Kiehl, Yannik Ramspeck, Anne-Marie Thiem, Valentina Dietz, Elias Link, Hannes Lösch, Klara Konrad und Tim Roschmann. Leni Derrer errang ihre erste Bronzeauszeichnung.

Als Wiederholungstäter der besonderen Art erwiesen sich bei den Erwachsenen: Klaus Reitze (38x), Arthur Zöcklein (34x), Anke Noack (23x), Reinhold Teufel (23x), Antje Bode (21x), Ursula Krautblatter (17x), Sabine Brinkel (12x), Harald Neumann (9x), Hans Freudenberger (8x), Angela Freudenberger (7x), Rudi Rippel (6x), Claudia Stachowski (4x), Andrea Dellermann (3x), sowie Oana Badea, Karina Schmitt und Wolfgang Roehrs (2x). Bei der Jugend: Lukas Barth (11x), Jan Borgschulze (9x), Eva Raber, Lisa und Laura Freudenberger (8x), Isabel Neidhardt (7x), Kim und Nele Hanneder (6x), Magdalena Geist, Theresa Klaus und Paul Krautblatter (5x), Laura Peter, Xenia Schmidt, Karina Kilian, Lotta Pawlak, Anna Stachowski, Jannes Dellermann und Benno Hennecke (4x), Jule und Ben Seeberger, Marie Seubert, Anna Müller, Maria und Lisa Brehm, Selma Krautblatter und Maximilian Zangl (3x), sowie Anica Kiehl, Manuel Klaus, Loren Derrer, Kaya Plätzer, Lara Höps, Mattis Pawlak, Emma Reif, Jasmin Sudin, Lavina Kugler, Fin Öffner und Sophie Brendel (2x). Britta Schnake