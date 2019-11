Sportjugend zieht Bilanz

Die Bayerische Sportjugend im Bayerischen Landes-Sportverband, Kreis Lichtenfels, führt am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr im Sportheim der DJK Lichtenfels ihren Kreisjugendtag durch.

Als Bestätigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in den vergangenen vier Jahren erwartet die Kreisjugendleitung, dass möglichst alle Turn- und Sportvereine des Kreises am Kreisjugendtag ihre Vertreter entsendet, denn nur wer mitredet, kann auch mitgestalten und mitentscheiden. Während dieser Veranstaltung werden auch wichtige Informationen zur Jugendarbeit (zum Beispiel Zuschussmöglichkeiten, JuBi-Maßnahmen) vorgestellt. Außerdem können die Vereine Probleme der Jugendarbeit der Kreisjugendleitung vortragen, damit sie an den Verband weitergeleitet werden können. Über einen guten Besuch freut sich die Vereinsführung der BSJ im Kreis Lichtenfels. red