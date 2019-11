Sportjugend stellt Weichen für Zukunft

Die Bayerische Sportjugend (BSJ) repräsentiert alle in Sportvereinen organisierten jungen Menschen bis 26 Jahre in Stadt und Landkreis Bamberg. Für den Sportkreis Bamberg sind dies immerhin rund 34 000 Personen, die in 239 Sportvereinen Mitglied sind. Der Kreisjugendtag im BSJ fand jetzt im Sportheim in Roßdorf am Forst statt.

Im fachlichen Teil des Abends informierte die Kreisehrenamtsbeauftrage Friederike Straub über Fördermöglichkeiten der Jugendarbeit. Sie steht diesbezüglich in ihrer Funktion auch im Landratsamt Bamberg jederzeit zur Verfügung.

Vorsitzender Udo Schoberth blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf die letzten vier Jahre zurück, in denen er sich dankenswerterweise auf die Unterstützung und die Einarbeitung durch seinen Vorgänger Franz Will verlassen konnte. So war ein reibungsloser Übergang in der Verbandsführung auf Kreisebene möglich. Schwerpunkte in den letzten Jahren waren die beiden Internationalen Wochen 2017 und 2019 des Landkreises Bamberg, die von der BSJ begleitet und jeweils mit einem Sportfest für Förderschulklassen mitgestaltet wurden.

Großer Dank ging an den Landkreis und die Stadt Bamberg für die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, die als Zuschüsse an die Vereine für außergewöhnliche Aktivitäten weitergereicht werden können. Dank dieser Mittel konnte in den vergangenen Jahren auch die Unterstützung des Schulsports durch die Kreisjugendleitung fortgesetzt und intensiviert werden.

Ein Kernproblem für die Jugendarbeit in den Vereinen stellt die zunehmende Ganztagsbetreuung der Kinder dar. Durch die praktisch ausschließliche ehrenamtliche Struktur der Vereine ist eine Beteiligung an der Ganztagsbetreuung in Schulen oder Kindergärten meist nicht leistbar. Aus diesem Grunde wurde im Schuljahr 2018/19 eine FSJ-Einsatzstelle bei der Kreisjugendleitung der BSJ besetzt. Basierend auf diesen Erfahrungen soll versucht werden diese gegebenenfalls auch zukünftig zu besetzen. Interessierte Vereine oder auch junge Menschen, die sich für einen solchen Freiwilligendienst interessieren, können sich bei der Kreisjugendleitung melden.

Zum Abschluss seines Rechenschaftsberichtes dankte Schoberth dem Kreisschatzmeister Hans Jürgen Straub für die ausgezeichnete Arbeit, welche durch einen Revisionsbericht ohne Beanstandungen belegt wurde.

Der Bürgermeister der Gemeinde Strullendorf, Wolfgang Desel, würdigte in seinem Grußwort das Engagement der örtlichen Sportvereine und des Ehrenamtes im Allgemeinen als unerlässlichen Teil einer bürgerlichen Gesellschaft.

Zur Ehrung standen zwei zentrale Persönlichkeiten des Sportkreises Bamberg an. Für ihren langjährigen und intensiven Einsatz für die sportliche Jugendarbeit wurden sowohl Friederike Straub als Vorstandsmitglied der BSJ und der BLSV Kreisvorsitzende Carsten Joneitis mit der Ehrennadel in "Silber mit Gold" geehrt. In der Laudatio durch Udo Schoberth wurde hierbei besonders die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Erwachsenenverband gewürdigt.

Mittelpunkt des alle vier Jahre stattfindenden Kreisjugendtages waren die Neuwahlen der Kreisjugendleitung. Hierbei wurden Udo Schoberth (TV Hallstadt) und sein Stellvertreter Wolfgang Will (SG Brüder am Forst) ohne Gegenstimmen in ihrem Ämtern bestätigt. Mit Ausnahme der bisherigen Jugendsprecherin Theresa Albrecht und dem Vorstandsmitglied Simon Winkler kandidierte der Vorstand erneut.

Ergänzt wird das Team zukünftig durch die neugewählten Jugendsprecherinnen Julia Getmanenko (TV Hallstadt) und Xenia Herter (TV Hallstadt) sowie die Vorstandsmitglieder Maria Burgis, Kimberly Wheeler, Maurice Schallenberg und Udo Richter.

Zum Abschluss dankte Vorsitzender Udo Schoberth im Namen der Kreisjugendleitung allen Vereinen für die engagierte geleistete Arbeit sowie den anwesenden Vertretern der Jugendringe Michaela Rügheimer und Stefan Spörlein für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. red