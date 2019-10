Sportjugend gut aufgestellt

Bernd Neidhart steht auch in den nächsten vier Jahren an der Spitze der Bayerischen Sportjugend im Kreis Kulmbach. Beim Kreisjugendtag im ATS-Sportheim wurde er einstimmig im Amt bestätigt.

Nach über 20 Jahren als Beisitzer und Zweiter Vorsitzender wurde Dietmar Hofmann mit herzlichen Worten und einem Geschenk verabschiedet. Der Thurnauer musste sein Amt abgeben, da er beim BLSV-Kreistag zum neuen Schatzmeister gewählt worden war. Für ihn nimmt die Boxsportlerin Sybille Marks künftig das Amt der stellvertretenden BSJ-Kreisvorsitzenden wahr.

Die Bayerische Sportjugend im BLSV ist der mit Abstand größte Jugendverband in Bayern. Er vertritt die Interessen von mehr als 1,4 Millionen Kindern und Jugendlichen, die Mitglieder in einem der über 12 000 bayerischen Sportvereine sind.

Die Neuwahlen

Zu Jugendsprechern wurden Maria Stübinger und Patrick Foerster und zu Beisitzender Eva Stübinger, Jürgen Schramm, Matthias Foerster, Helmut Bauer, Roland Härtel, Peter Frankmölle und Yannik Schulz gewählt.

Bernd Neidhart erstattete den Geschäftsbericht und ging kurz auf die Fortbildungsmaßnahmen für junge Menschen ein, die im Kreis in den Vereinen ehrenamtlich tätig sind. Neidhart würdigte auch die enge Zusammenarbeit mit dem BLSV.

In der neuen Amtsperiode hat sich Neidhart vorgenommen, nach Möglichkeit allen Vereinen im Kreis Kulmbach einen Besuch abzustatten.

Stolz zeigte sich die BSJ-Bezirksvorsitzende Katharina Stubenrauch über den Image-Film der oberfränkischen Sportjugend, an dem die beiden Kulmbacher Jugendsprecher Maria Stübinger und Patrick Foerster maßgeblich mitgewirkt hätten. Ein dickes Lob zollte sie allen Vereinen im Kreis Kulmbach für die hervorragende Jugendarbeit.

In ihren Grußworten würdigten auch Landrat Klaus Peter Söllner (FW) und Bürgermeister Ralf Hartnack (WGK) die ehrenamtliche Arbeit der Sportjugend. Der Landrat nannte den Sport eine wichtige Säule der Jugendarbeit. Es gebe aber immer weniger Leute, die bereit seien, sich in den Vereinen zu engagieren.

Ralf Hartnack betonte, dass der Sport im Verein auch Werte vermittle und für ein besseres Miteinander in der Gesellschaft sorge. Die ehrenamtliche Arbeit sei unbezahlbar.

Auch Jürgen Ziegler dankte als Geschäftsführer des Kreisjugendrings den Vereinen für deren wertvolle Jugendarbeit. Er wies noch auf die umfangreichen Arbeiten im neuen Jugendzentrum im Bahnhofsgebäude hin.

Vielfältige Aufgaben

Zur Aufgabe der Kreisjugendsprecher Maria Stübinger und Patrick Foerster gab Bezirksvorsitzende Katharina Stubenrauch noch ein kurzes Statement ab: "Es ist eigentlich daran gedacht, dass sich die Jugendsprecher ausprobieren dürfen. Sie können zum Beispiel nur zuschauen, wie das Gremium bei seiner Zusammenkunft arbeitet. Viele Jugendsprecher nutzen dies, um einen Kontakt mit den Jugendlichen herzustellen und zu hören, wo der Schuh drückt. Ich bin wirklich dankbar, dass es junge Menschen gibt, die sich in diesem Amt engagieren und quasi für uns alte Funktionärshasen diesen Bereich abdecken."

Die Aufgaben des Jugendsprechers sei en wahnsinnig vielfältig. so Stubenrauch. "Bei ihrem Amtsbeginn sage ich immer: Alles, was ihr macht, ist gut.

Maria Stübinger (20) wurde erstmals vor vier Jahren in das Amt der Jugendsprecherin gewählt. Sie kam über die Trampolinabteilung des TSV 08 Kulmbach zur Sportjugend, hat mit 14 Jahren bereits eine Ausbildung zur Übungsleiterin absolviert und ist in dieser Funktion in der Abteilung immer noch verankert.

Patrick Foerster (20) ist wie Stübinger bereits seit vier Jahren im Amt. Er hat sich dem Kegelsport verschrieben - und das sehr erfolgreich. Werner Reißaus