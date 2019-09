In der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 9. Uhr, wurde die Treppe des Sportheims des TSV Winkels mit einem Graffiti in blauer Farbe beschmiert. Dadurch entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die "Graffiti-Sprüher" geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol