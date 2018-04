Sportheim erstrahlt in neuem Glanz

Die "Kengster" Fußballer haben ihr nahezu 40 Jahre altes Sportheim nach einer umfassenden Renovierung und dem Einbau einer neuen Heizung zu einem Schmuckkästchen gemacht. Gut 600 Stunden wurden für die Arbeiten ehrenamtlich geleistet. TSV-Vorsitzender Holger Göhl zog völlig zu Recht den Hut vor seinen Helfern, die seit Jahreswende ganze Arbeit geleistet hatten: "Es ist ein stolzer Tag für den TSV und den gesamte Vorstand." In nur wenigen Wochen haben die Vereinsmitglieder und selbst Nichtmitglieder Kärrnerarbeit geleistet, um den Gastraum nach der Winterpause wieder rechtzeitig in Betrieb nehmen zu können.

Am 10. Januar 2018 wurde mit den Arbeiten begonnen, und nur zwei Monate später konnte die "Frischzellenkur" des Sportheimes erfolgreich abgeschlossen werden. TSV-Vorsitzender Holger Göhl ließ die "nackten" Zahlen sprechen: "In den acht Wochen waren unsere Leute bereit, für den Verein zu arbeiten, es sind allein 600 Sunden nur für den Umbau zusammengekommen." Einen besonderen Dank richtete der Vereinsvorsitzende an die Helfer, die nicht Mitglied im TSV Ködnitz sind. Das waren an vorderster Stelle Stefan Böhm, der fachmännnisch die Fliesenarbeiten verrichtete, die "Malerkönige" Martina Lotter und Manfred Rosa sowie Erich Pausch von der Echt-Holz-Farm aus Feldbuch/Rugendorf, der sich um die neue Bestuhlung kümmerte.

TSV-Vorsitzender Holger Göhl dankte auch den Sponsoren wie den Firmen Lindner-Bau GmbH aus Spitzeichen/Ködnitz, Roh-Bau, Kauerndorf/Ködnitz und Kraus & Kolb, Neuenmarkt. Holger Göhl weiter: "Aber den größten Anteil haben wir uns selber geschaffen und ich finde es einfach ganz klasse, was da in den letzten Wochen passiert ist." Bürgermeister Stephan Heckel-Michel zeigte sich vom neuen Outfit des Sportheimes beeindruckt ("Ein gelungenes Werk"). Stellvertretender TSV-Vorsitzender Wolfgang Teufel würdigte die Arbeit von Vorsitzendem Holger Göhl. Werner Reißaus