Sporthalle rollt an

In der jüngsten Sitzung des Weisendorfer Bau- und Umweltausschusses gab Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) zwei Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung bekannt. An das Büro Tiefbau Wagner wurde der Auftrag für zusätzliche Vermessungsarbeiten für die geplante Ballsporthalle zum Preis von knapp über 600 Euro vergeben. Außerdem wurde das Ingenieurbüro Valentin Maier mit den Planungs- und Beratungsleitungen des Brandschutzkonzeptes der Grundschule beauftragt. Zu den besonderen Leistungen des 37 400 Euro teuren Auftrages gehören auch insbesondere das Überwachen und die Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen.

Die Dachneigung macht's

Es wird auch gebaut in Weisendorf, so ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage an der Erlanger Straße. Zwar entspricht der Bauantrag grundsätzlich den Festsetzungen des Bebauungsplanes, allerdings entspricht die eingezeichnete Gestaltung der Schleppgauben bezüglich der Dachneigung nicht der Gaubensatzung. Um möglichen Schwierigkeiten mit dem Landratsamt aus dem Weg zu gehen, wurde dem Bauantrag noch eine Tektur nachgereicht. Danach beträgt jetzt die Dachneigung der Schleppgau-ben zehn Grad, und nun vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass der Bauantrag vom Genehmigungsverfahren freigestellt werden kann. sae