Sporthalle mit Graffiti verunziert

Im Verlauf des Wochenendes beschmierten ein oder mehrere Unbekannte die Sporthalle in der Straße Am Katzogel, den Container des Fußballvereins, ein Nebengebäude der Bezirksklinik, eine Garage, die Klinikmauer selbst sowie einen Zigarettenautomaten mit Graffitis in blauer und schwarzer Farbe. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.