Sportgeräte für die Kinder

Sehr erfreut war Tanja Hattinger, die Leiterin der Kindergartens St. Elisa-beth in Ludwigschorgast, über eine Spende der Laufgemeinschaft Ludwigschorgast. Vom Erlös des 1. Vollmond-Laufes, den die Laufgemeinschaft organisiert hatte, konnten für die Kinder jetzt auch sportliche Spielgeräte, Ringe und Balance-steine angeschafft werden.

"Die Sachen kommen gut an, die Kinder sind begeistert", freute sich die Leiterin. "Solche Spielsachen können nur durch Spenden angeschafft werden", erklärte Hattinger und bedankte sich recht herzlich bei den LG-Vorsitzenden Michael Kraus und Frieder Krumsdorf.

Die Kinder zeigten gleich, dass sie viel Spaß und Freude an den sportlichen Spielsachen haben.

Auch Pfarrer Michal Osak und Erzieherin Elli Gareis staunten nicht schlecht über die sportlichen Fähigkeiten der Kleinen. red