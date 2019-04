Sportgelände auf Vordermann bringen

Eine Frühjahrsaktion findet am Samstag, 6. April, am Sportgelände und auf dem Sportplatz Rottershausen statt. Hierbei sollen diverse Arbeiten, wie z.B. Spiel- u. Sportgeräte herrichten, Sitzbänke, Gartenmöbel usw. aufstellen, Frühjahrsputz am Sportheim und vieles mehr erledigt werden. Der Verein benötigt viele freiwillige Helfer. Start ist um 9 Uhr. sek