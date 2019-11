Sportgala mit Sportlerehrung

Die Nacht des Sports steigt am Samstag, 23. November, ab 19 Uhr in der Bayernhalle. Karten für die Sportgala mit faszinierenden Show-Acts, Sportlerehrung und buntem Rahmenprogramm sind ab sofort im Vorverkauf bei Sport Müller während der Öffnungszeiten und in der Geschäftsstelle des Turn- und Sportvereins Bad Kissingen montags von 18 bis 19.30 Uhr erhältlich. Karten: Claudia Lachmann und Michael Nachemia, Tel.: 0177/216 41 12 und Tel.: 09736/751 415, Homepage des TSV: https://www.tsv-badkissingen.de/index.php/kontakt und an der Abendkasse. sek