Sportgala in der Mainfeldhalle

Es ist einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Turnvereins, wenn der TVM alle Eltern und Freunde zu seiner Sportgala einlädt. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 21. April, um 18 Uhr in der Mainfeldhalle. Zwei Stunden Sport, Spaß und Spannung stehen auf dem Programm. Am Festival der Bewegung beteiligen sich viele Gruppen des TV Michelau, vom Eltern-Kind-Turnen über das Purzelvolk bis hin zu den Leistungsriegen, Jugend- und Erwachsenengruppen. Seit Jahren steht die Sportgala für ein unterhaltsames Event erster Güte, das auch zahlreiche auswärtige Besucher begeistert. Hallenöffnung ist um 17 Uhr, Beginn 18 Uhr. kag