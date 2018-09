Sportfreunde gewinnen das Derby

Die Sportfreunde Unterpreppach lassen im Derby der Kreisklasse Itzgrund gegen die SG Eyrichshof nichts anbrennen und behielten die drei Zähler zu Hause. Spfr. Unterpreppach - SG Eyrichshof 3:1

Dieses Derby stand klar im Zeichen der Unterpreppacher, die bei besserer Chancenauswertung leicht höher hätten siegen können. Sie diktierten die Partie und kamen nach einer Viertelstunde durch Dominic Winkelmann zur Führung, die die Eyrichshofer bei ihrem ersten Torschuss durch Geng in der 20. Minute egalisierten. Bereits sieben Minuten später sorgte Winkelmann für die erneute Führung. Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts, Unterpreppach kontrollierte und sorgte mit dem 3:1 durch Seppi Weiß für die Entscheidung (69.).

SV Hafenpreppach - Anadoluspor Coburg 2:1

Dem Spielverlauf nach geht der Dreier in Ordnung, doch fiel der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit durch Amar. Er hatte auch in der 31. Minute für die Führung gesorgt, während ein unglückliches Eigentor kurz vor dem Wechsel zum Ausgleich führte. Im zweiten Durchgang erspielten sich die Hausherren gute Möglichkeiten, wussten jedoch damit wenig anzufangen. Selbst einen Elfmeter brachte Hafenecker in der 90. Minute nicht im Tor unter. di