Sportfreunde feiern Jubiläum

Der FC Sportfreunde Bamberg veranstaltet anlässlich seines 100-jährigen Bestehens am Samstag, 6. Juli, ab 14 Uhr auf seinem Sportgelände am Sendelbach ein Kleinfeldturnier. Teilnehmen werden die Teams von ETSV 1930 Bamberg, FV 1912 Bamberg, FC Wacker Bamberg, DJK Gaustadt, SC Pödeldorf, TSG Bamberg, Post-SV Bamberg und SV Weichendorf. Abends findet die Pokalverleihung statt. Am Sonntag, 7. Juli, 16 Uhr, tragen die Sportfreunde ihr Jubiläumsspiel gegen ihren Patenverein FC Strullendorf, der in die Kreisliga aufgestiegen ist, aus. df