Sportforum zum Thema Ehrenamt

Zu einem Austausch in Form eines Sportforums lädt der TSV Stadtsteinach am Sonntag, 8. Juli, ab 10.30 Uhr nach Stadtsteinach auf das Sportgelände ein. Das Forum soll etwa zwei Stunden dauern. Die Herausforderungen des täglichen Lebens stellen immer neue Ansprüche an die Menschen. Trotz aller Umsicht und ausführlicher Information stehen bei manchem Kollegen oder Kollegin doch die ein oder andere Frage im Raum. Andere haben gute Einfälle, wie das Ehrenamt weiter gestärkt werden kann und wieder mehr junge Menschen für eben diese Idee des Helfens begeistert werden können.Als Podiumsgäste stehen die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer , BRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen Dippold, der Kreisvorsitzende des Bayerischen Fußballverbandes, Manfred Neumeister, sowie weitere Teilnehmer für eine Diskussion zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Im Anschluss an das Forum ist die Landesligapartie FC Eintracht Bamberg gegen 1. FC Lichtenfels zu sehen. red