Sportfischer suchen König

Der Sportfischerverein Bamberg und Umgebung lädt am Sonntag, 8. September, zum vereinsinternen Königs- und Pokalfischen am Baggersee Breitengüßbach ein. Der See wird in verschiedene Losstrecken aufgeteilt. Jeder Teilnehmer muss vor dem Start, ab 6 Uhr, an der Wasserwachthütte sein eigenes Los persönlich ziehen. Das Fischen selbst beginnt um 7 Uhr und endet um 12 Uhr. An der Waage dürfen höchstens drei Fische abgegeben werden, davon maximal zwei Karpfen und ein Raubfisch (Hecht oder Zander). Das Abwiegen beginnt ab 11.30 Uhr. Die erbeuteten Fische können von Interessenten kostenlos für eine sinnvolle Verwertung abgeholt werden. Erlaubnisscheine hierfür sind bei Angelsport Morvai, Moosstraße 56 in Bamberg, beim Friseurgeschäft Richard Angermeyer in Breitengüßbach, Baunacher Straße 1, und bei Norbert Bleisteiner Angelsport, Emil-Kemmer-Straße 12 in Hallstadt, zu bekommen. Die Königsproklamation findet ab 14.30 Uhr in den "Frankenstuben", Am Sportplatz 18, in Breitengüßbach statt. khk