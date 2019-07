Sportfest zum Jubiläum

Vom 20. bis 22. Juli feiert die DJK Frankenbrunn zum 50-jährigen Bestehen ein Sportfest am Sportgelände in Frankenbrunn. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit Fußballspielen. Am Sonntag steht um 10 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt auf dem Programm, ein Frühschoppen mit dem Musikverein Frohsinn Frankenbrunn schließt sich an. Sportlich geht es um 13 Uhr mit einem Einlagespiel der U9-Mannschaft los. Festausklang ist am Montag ab 17.30 Uhr mit Kesselfleisch, Kreuzbergbier und Fußball. Festbetrieb ist an allen Tagen. sek