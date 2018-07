Sportfest zum Jubiläum

sek



Das traditionelle Sportfest des FC Alemannia Schwärzelbach zum 90-jährigen Jubiläum findet von Samstag, 14. Juli, bis Montag, 16. Juli, auf dem Sportplatz statt. Start ist am Samstag, 14. Juli, um 14.30 Uhr mit dem ersten Mannschaftsspiel. Ab 17 Uhr ist Burger-Abend mit Übertragung des WM-Spieles um Platz 3 im Sportheim. Am Sonntag, 15. Juli, beginnt der Festbetrieb um 11.30 Uhr, um 13 und 14.30 Uhr finden Fußball-Werbespiele statt. Ab 17 Uhr wird das WM-Finale im Sportheim übertragen. Festausklang ist am Montag, 16. Juli, ab 18 Uhr. Dann spielen Betriebsmannschaften.