Sportfest und Sonnwendfeier

Am 23. und 24. Juni veranstaltet der SV Markt Geroda ein Sportfest auf dem Sportplatz an der Rhönstraße in Platz. Auftakt ist am Samstag um 15 Uhr mit der ersten Geröder Flunky-Ball-Meisterschaft. Das Weltmeisterschafts-Spiel der Deutschen gegen Schweden um 20 Uhr wird live auf Großbildleinwand übertragen. Bei Einbruch der Dämmerung wird das Sonnwendfeuer entzündet und DJ Nico sorgt für Stimmung. Am Sonntag um 10 Uhr findet der Gottesdienst im Festzelt statt. Nach dem Mittagessen ist um 15 Uhr die Fußball-Dart-Challenge angesagt.