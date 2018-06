Sportfest und Johannisfeuer

Am Samstag, 30. Juni, findet ab 19.30 Uhr im Rahmen des Sportfestes der SpVgg Obersdorf, am Sportplatz an der Reuther Straße, das traditionelle Johannisfeuer statt. Das Brennmaterial kann am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr angeliefert werden. Es wird nur trockenes, unbehandeltes Holz angenommen. red